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Rus siyaset bilimci Juravlev: Türkiye, ABD ile ilişkilerini azaltmak istiyor

"Türk hükümetinin bu kadar sert bir tavır alması, ABD'lilerin hata yaptığı anlamına geliyor"

09 Ekim 2017 15:38

Rusya Bölgesel Sorunlar Ensitüsü Genel Müdürü, siyaset bilimci Dmitriy Juravlev, Türkiye'nin ABD'nin vizeleri durdurmasına simetrik yanıt vererek bir işaret gönderdiğini ileri sürdü.

Juravlev, "Vize konusu, ülkeler arasında her zaman bir işbirliği meselesidir. Türkiye'nin verdiği karar, ABD ile ilişkilerini azaltmak istediğini gösteriyor. Bu karar ilk olarak iki ülkenin Suriye, Rusya ile işbirliği, Kürt sorunu ve diğer birçok başka konuda farklı bir pozisyonu olması ile ilişkili. Fakat Suriye, Rusya ve Kürt sorunu, bu farklılıklar içindeki öncelikli konular" dedi.

"Türkiye hiç bu kadar ileri gitmemişti"

Sputnik'in haberine göre Juravlev, "Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD ile ilişkilerini sertleştirme konusunda bu kadar ileri gitmemişti, her zaman ABD'nin müttefikiydi. Türk hükümetinin bu kadar sert bir tavır alması, ABD'lilerin o cephede kendi rolünü güçlü bir şekilde zayıflattığı ve yeni bir hata yaptığı anlamına geliyor" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği dün "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır" açıklaması yapmıştı.

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