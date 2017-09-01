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Dünya

Rus şirketi ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi

01 Eylül 2017 16:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) - Rus şirketi Drive Electro tarafından Türk Otokar için üretilen ilk elektrikli otobüsü Türkiye’ye gönderdi.
Drive Electro\'dan yapılan açıklamada, Otokar ile Aralık 2016’da imzalanan anlaşmaya bağlı olarak ilk elektrikli otobüs Moskova’dan Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, sipariş veren şirketin planları arasında elektrikli otobüsün fabrika denemelerinin düzenlenmesi ve daha sonra İstanbul’a gönderilmesi yer alıyor.
Drive Electro açıklamasında, elektrikli otobüsün 12 metre uzunluğunda üst sınıf otobüs olduğu ve şarj kapasitesinin 40-50 kilometre olduğunu belirtildi ve şarj işleminin 6-10 dakika sürdüğü belirtildi.
Drive Electro, Novosibirsk’de 2012 yılından itibaren Rosatom’un siparişi üzerine elektrikli otomobil ve elektrikli otobüs üretiyor. Tula’da 2014 yılında dünyadaki ilk şarjlı troleybüs hizmet vermeye başladı.
Aynı zamanda Doğu Avrupa piyasasına da çıkan Drive Electro ve Belkommunaş’ın ortak projesi olan troleybüsler 2016 sonunda Belarus yollarında hizmete başladı. (Fotoğraflı)

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