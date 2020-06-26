Rus şirket Energia, 2023'te uzaya iki turist götürecek

T24 Dış Haberler

Rusya merkezli roket şirketi Energia, ABD'li partneriyle yaptığı bir anlaşma kapsamında 2023'te uzaya turist götüreceğini duyurdu.

Energia, Space Adventures ile yaptığı anlaşmada 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) iki turist götüreceğini taahhüt etti.

Rusya federal uzay ajansı Roscosmos'un bir parçası olan Energia, uzaya götürülen turistlerin ISS'in Rusya bölümünü bir kozmonot ile gezeceğini bildirdi.

NASA iki gün önce özel görevleri teşvik etmek için uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile anlaşmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Crew Dragon'u, geçen haftalarda uzaya giden ilk özel şirket yapımı uzay aracı olmuştu.

Energia ve Roscosmos 2001 ile 2009 arasında uzaya 8 turist götürmüştü.