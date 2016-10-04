Rus sevgilisine dayak atan Türk organizatör hakkında 4 yıl hapis istemi

İstanbul’da yaşayan manken-oyuncu Rus Anna Borodayenko, organizatör sevgilisi Koray G.’nin kıskançlık krizine girerek kendisini dövdüğü iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, organizatör sevgili hakkında ‘yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasındaki iddialara göre asıl mesleği avukatlık olan, Şevkat Yerim Dar ve Kahpe Bizans 2 gibi sinema filmlerinde oynayan Borodayenko, Koray G.’yle 9 ay önce tanıştı.

Ardından sevgili olan çift, henüz ilişkileri bir haftalıkken tartışmaya başladı. Genç mankenin telefonuna başka kişilerden sürekli mesaj gelmesine sinirlenen Koray G., eğlenmek için gittikleri barda kıskançlık krizine girdi.

Tartışma büyüyünce, tokat attı. Bunun üzerine mekânı terk eden Borodayenko evine gitti. 2 saat sonra da Koray G. gitti.

"İkinci defa dövdü"

İkili kahvaltı sırasında tekrar tartışmaya başladı. Koray G. ayrılmak istediğini söyleyen Borodayenko’ya hakaret ve tehditler yağdırıp tekrar dövmeye başladı.

Ardından da hediye ettiği deri ceketi bıçakla parçalayıp evden ayrıldı. Soluğu karakolda alan güzel manken, Koray G.’den şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, organizatör sevgili hakkında ‘yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"Para koparmaya çalıştı"

Mahkemede ifade veren Koray G. ise olayı şöyle anlattı:

“Anna’yla bir haftalık arkadaşlığım oldu. Para kopartmaya çalıştığını ve başka erkeklerle görüştüğünü anlayınca tartıştık. Ancak vurmadım. Evine de terk ettiğim için ağlaması üzerine gittim. O gün hediye olarak mont almıştım, parçalayıp attım. Dolayısıyla mont onun değildir.”

“Hakaret edip dövdü. Mankenlik ve oyunculuk yapmamı engelleyeceğini, beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ayağındaki çorapları çıkartarak yüzüme fırlattı” diyen Anna Borodayenko ise uzlaşmak istemediğini belirtip Koray G.’nin cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı erteledi.