Taraf, "Denizbank Genel Müdürü Bankalar Birliği'nden atıldı" dedi, banka iddiayı yalanladı

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Bankalar Birliği yönetiminden çıktı. Denizbank Genel Müdürü Ateş, önceki yönetim kurulunda ise “denetim kurulu” üyesi görevini yürütüyordu. Taraf'ta yer alan haberde Denizbank’ın, Türkiye Bankalar Birliği yönetiminden çıkarılmasında, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak gerilimi etkili olduğu belirtildi. Ancak Denizbank'ın T24'e yaptığı açıklamada Taraf'ın haberi yalanlanarak, Ateş'in yönetimden ayrılmasının prosedür gereği olduğu ve gazetenin menfaat ilişkileri nedeniyle böyle bir haber yaptığı ileri sürüldü.

Taraf'ın haberi şöyle:

Türkiye, Türk bankalarına “kara para operasyonu” düzenleyen Rusya’ya, bankacılık alanında da karşılık verdi. Bu karşılık ise Rus Sberbank’a ait bulunan Denizbank aracılığı ile yapıldı. Denizbank ve Genel Müdürü Hakan Ateş, bankacılık sektöründe büyük kulüp olarak bilinen Türkiye Bankalar Birliği yönetiminden atıldı. Olay, 27 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği’nin 59. Genel Kurulu’nda oldukça şaşırtıcı bir sonuç çıktı. Türkiye’nin beşinci büyük bankası olarak kabul edilen Denizbank, yönetime giremedi. Bu sonucu beklemeyen Denizbank yönetimi ise adeta şok oldu. Yönetime, Türk piyasasından çıkacağını açıklayan ve bir çok personelini işten çıkaran HSBC’nin bile yer alması dikkat çekti. Genel Kurul sonucuna göre, bankanın yönetim kuruluna giren bankalar şöyle:

“Akbank, HSBC, İng Bank, Şekerbank, Turkland Bank, TEB, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve YKB.”

Genel kurulda, denetçi üye olarak da Burgan Bank, Finansbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası seçildi.

16 bankanın içine giremedi



Türkiye’nin ilk beş bankası olmakla övünen Denizbank’ın, Türkiye Bankalar Birliği’nin yönetim kuruluna girememesi bankacılık sektöründe de sürpriz oldu. Halen bankalar birliği yönetim kurulunda 13 banka genel müdürü bulunuyor. Ayrıca, 3 banka genel müdürü de denetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. Dolaysıyla yönetimde 16 bankanın yöneticileri yer alıyor. Denizbank, böylece Türkiye’de faaliyet gösteren 16 bankanın arasına girememiş oldu. Yönetimde yer almak, bankalar açısından prestij anlamına geliyor. Bu nedenle, Denizbank’ın yönetimden tasfiye edilmesi bankanın kredibiletisini de olumsuz etkiledi. Denizbank, önceki yönetim kurulunda ise denetim kurulu üyesi olarak yer almıştı.

Denizbank niye atıldı?

Denizbank’ın bankalar yönetim kurulundan atılmasında Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak geriliminin etkili olduğu bildirildi. Banka son dönemde, kredi politikası nedeniyle Ankara’nın yakın markajına girmişti. Özellikle, Rus amborgosu nedeniyle zarar eden üreticilerin en çok kredi kullandığı bankalar arasında Denizbank’ın yer alması, bazı kredileri vadesinden önce geri çağırması, Denizbank ile ilgili soru işaretlerin oluşmasına yol açtı. Denizbank, Türk bankacılık sektöründe “milli güvenlik riski” haline geldi. Bu da, hükümetin bankaya yönelik bakışlarını değiştirdi.

Zarrab olayı da etkiledi



Öte yandan, halen ABD’de tutuklu bulunan Rezza Zerrab’ın, transfer işlemlerinde kullandığı bankaların başında Denizbank’ın yer alması da, bankayla ilgili şüpheleri arttırdı. ABD’de yürütülen soruşturmanın bankacılık ayağında Denizbank’ın da olduğu öğrenildi. Önümüzdeki dönemde Denizbank’a yönelik uluslar arası yaptırımların olabileceği kaydedildi.

