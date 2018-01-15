T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus Sberbank blockchain laboratuvarı kurdu

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Rusya’nın büyük bankalarından Sberbank’ın blockchain teknolojisi kullanarak prototipler oluşturmak ve çeşitli testler yapmak için bir laboratuvar kurduğu duyuruldu

15 Ocak 2018 14:51

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Rusya’nın büyük bankalarından Sberbank’ın blockchain teknolojisi kullanarak prototipler oluşturmak ve çeşitli testler yapmak için bir laboratuvar kurduğu duyuruldu.
Sberbank Genel Müdürü İgor Buantsev, laboratuvarda blockchain teknolojisi kullanarak yeni iş çözümleri üzerine odaklanılacağını ve bu teknolojinin yalnızca Sberbank’ın hizmetlerini değil tüm finans dünyasını etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.
Buantsevi blockchain teknolojisinin piyasa katılımcılarının işbirliğini daha etkili hale getirecek bir hale getirdiğini ve bu nedenle Sberbank’ın bankacılık sektörüne bir katkı sağlamak için bu laboratuvarı kurduğunu duyurdu.
Açıklamada, projenin blockchain teknolojisini geliştirmek ve banka tarafından geçmişte kurulan diğer laboratuvarlarla birlikte işbirliği yaparak çalışmak olduğunun altı çizilirken, bankanın pek çok startup firma kuracağı ve bankacılık sektöründeki benzer fikirli kişilerle iş ortaklıkları kurulacağı da belirtildi.
Laboratuvarda çalışmak için sadece blockchain teknolojisini hailhazırda var olan teknolojilere uygulamak değil, blockchain teknolojisinin kullanabileceği yeni alanlar da bulacak adaylar aranıyor. Sberbank CEO’su Herman Gref yaptığı açıklamada, \"Blockchain teknolojisini Rusya bankacılık sistemine uygulamak 10 yıl sürebilir\" derken, çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse yıl sonuna kadar büyük ölçekli blockchain ürünlerinin piyasaya çıkabileceğini ekledi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHARusyanınSberbankınSberbank Genel MüdürüBuantsevBuantseviAçıklamadaLaboratuvardaSberbank CEOsu Herman GrefRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24