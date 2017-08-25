Rus Savunma Bakanlığı: Suriye için ABD ve Türkiye Savunma Bakanlığı ile temastayız

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 25 Ağustos, (DHA)- Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Operatif Merkezi Başkanı general Sergey Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı\'nın Suriye konusunda ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıkları temsilcileri ve BM’nin özel Suriye temsilcisinin Cenevre ve Şam\'daki sekreterliği ile sürekli olarak temasta bulunduğunu belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta ye alan habere göre, Rudskoy, “Askeri yönetim grubu üzerinden Rusya, ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıkları, BM’nin özel Suriye temsilcisinin Cenevre ve Şam\'daki sekreterliği, Rusya\'nın uluslararası Suriye\'ye destek gruplarındaki temsilcileri ile iletişim içerisinde, diğer uluslararası kurumların temsilcileri ile de sürekli olarak temastayız” dedi.

Rudskiy bütün bunların sayesinde bu konudaki çalışmaların operatif bir şekilde yapıldığını, askeri ve siyasi sorunların operatif biçimde çözüldüğünü, Suriye yerleşim merkezilerinde insani yardımın etkili bir şekilde dağıtıldığını kaydetti.