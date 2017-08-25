T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus Savunma Bakanlığı: Suriye için ABD ve Türkiye Savunma Bakanlığı ile temastayız

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 25 Ağustos, (DHA)- Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Operatif Merkezi Başkanı general Sergey Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye konusunda ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıkları temsilcileri ve BM’nin özel Suriye temsilcisinin Ce

25 Ağustos 2017 16:29

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 25 Ağustos, (DHA)- Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Operatif Merkezi Başkanı general Sergey Rudskoy, Rusya Savunma Bakanlığı\'nın Suriye konusunda ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıkları temsilcileri ve BM’nin özel Suriye temsilcisinin Cenevre ve Şam\'daki sekreterliği ile sürekli olarak temasta bulunduğunu belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta ye alan habere göre, Rudskoy, “Askeri yönetim grubu üzerinden Rusya, ABD ve Türkiye Savunma Bakanlıkları, BM’nin özel Suriye temsilcisinin Cenevre ve Şam\'daki sekreterliği, Rusya\'nın uluslararası Suriye\'ye destek gruplarındaki temsilcileri ile iletişim içerisinde, diğer uluslararası kurumların temsilcileri ile de sürekli olarak temastayız” dedi.

Rudskiy bütün bunların sayesinde bu konudaki çalışmaların operatif bir şekilde yapıldığını, askeri ve siyasi sorunların operatif biçimde çözüldüğünü, Suriye yerleşim merkezilerinde insani yardımın etkili bir şekilde dağıtıldığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaAğustos DHA Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Operatif Merkezi BaşkanıSergey Rudskoy Rusya Savunma Bakanlığı SuriyeABDTürkiye Savunma BakanlıklarıBMninSuriyeCenevreRusTASStaRudskoyRusya ABDTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24