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Deutsche Welle

Rus savaş uçakları artık İran’dan havalanamayacak

Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonları için İran’daki Hamadan hava üssünü kullanmaya başlamasından bir hafta sonra, İran Dışişleri Bakanlığı bugün bu işbirliğinin şimdilik sona erdiğini duyurdu.

22 Ağustos 2016 20:01


İran Rusya ile askeri işbirliğini beklenmedik bir şekilde sona erdirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının Suriye’deki hava operasyonları için artık Hamadan hava üssünü kullanmayacağını belirtti. ISNA haber ajansına konuşan sözcü, bu uygulamanın zaten geçici olduğunu ve şimdilik durdurulduğunu kaydetti. Hava üssünde şu anda Rus askerlerinin bulunmadığını doğrulayan Rusya'nın İran Büyükelçisi Levan Cagaryan ise iki ülke arasında bu konuda anlaşmazlık olduğu yönünde Tahran yönetimi tarafından dile getirilen iddialara rağmen, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırıları için gelecekte İran’daki altyapıdan yararlanması konusunda bir engel görmediklerini vurguladı.

Rusya ilk kez 16 Ağustos tarihinde Hamadan hava üssünü kullanarak Suriye'deki IŞİD ve El Nusra mevzilerini vurmuştu. Bombardıman uçaklarının Rusya toprakları yerine İran’dan havalanması, uçuş süresini ve dolayısıyla yakıt ihtiyacını kısaltmış ve uçaklar böylelikle daha fazla bomba taşıma kapasitesine sahip olmuştu. Siyasi gözlemciler ise Rusya’nın Hamadan hava üssünü kullanmasını Moskova’nın Ortadoğu’daki gücünü daha da sağlamlaştıran bir adım olarak değerlendirmişti.

Rusya'nın tutumu İran'ı kızdırdı

Ancak bu uygulama İran’da epey tartışmalıydı. Zira İranlı yetkililerin açıklamalarına göre Tahran Moskova’nın Hamadan’ı kullanmasına bu konunun kamuoyuna sızmaması şartı ile yeşil ışık yakmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bu yeni işbirliğini görünüşe göre Tahran’a haber vermeden kamuoyuna duyurdu. Bu da İran’da bir hava üssünün yabancı bir devlete kullandırılması anayasaya aykırı olduğu için hükümeti kızdırdı. “Böyle anlaşmamıştık. Bu adım daha çok Rusya’nın bir diğer süper güce kendi gücünü göstermesi anlamına geliyor” diyen İran Savunma Bakanı Hüseyin Dağhan, ‘Rusya’ya klasik anlamda bir hava üssü’ sunmadıklarını ve Rus uçaklarına sadece yakıt ikmali imkanı verdiklerini kaydetti. ‘Terör örgütü IŞİD ile mücadelenin hukuki çerçevesi kapsamında ve Suriye hükümetinin onayıyla hareket edildiğini’ söyleyen bakan, amaçlarının ‘terörün kökünü kurutmak’ olduğunu belirtti. İran’da devlet kararlarının meclisten onay almasına gerek yok. Böylelikle bazı adımlar Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kısa sürede kararlaştırılıp hayata geçirilebiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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