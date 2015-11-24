Rus savaş uçağı doları nasıl etkiledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk jetlerinin Rus savaş uçağını düşürmesi sonrasında, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarının ardından BIST-100 günü yüzde 5'e yakın düşüşle kapattı. Dünya piyasaları da gelişmelere tepki gösterdi. ABD borsaları eksi işlem görürken, dolar yükseldi, petrol iki haftanın zirvesine çıktı.

Putin'in açıklaması öncesi 2.8670 seviyesinde olan dolar/TL 2.8820'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 15.36 itibariyle 2.8792/2.8800 seviyesinden işlem gördü.

Kabineye ilk tepki olarak 2.8845'e kadar yükselen dolar/TL, Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına getirilmesini olumlu algıladı ve bir miktar geriledi.