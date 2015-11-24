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Ekonomi

Rus savaş uçağı doları nasıl etkiledi

Suriye sınırında Türk F-16'ları tarafından Rus savaş uçağının düşürülmesi ardından dolar 2.87dol'yı aştı

24 Kasım 2015 17:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk jetlerinin Rus savaş uçağını düşürmesi sonrasında, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarının ardından BIST-100 günü yüzde 5'e yakın düşüşle kapattı. Dünya piyasaları da gelişmelere tepki gösterdi. ABD borsaları eksi işlem görürken, dolar yükseldi, petrol iki haftanın zirvesine çıktı.

Putin'in açıklaması öncesi 2.8670 seviyesinde olan dolar/TL 2.8820'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 15.36 itibariyle 2.8792/2.8800 seviyesinden işlem gördü.   

Kabineye ilk tepki olarak 2.8845'e kadar yükselen dolar/TL, Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına getirilmesini olumlu algıladı ve bir miktar geriledi. 

 

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