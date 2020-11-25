Rus savaş gemisi ve ABD 'destroyer'ı, Japon Denizi'nde karşı karşıya geldi

Japon Denizi'nde bir Rus savaş gemisiyle ABD ordusuna ait bir destroyer karşı karşıya geldi.

Rusya'dan yapılan açıklamada Admiral Vinogradov isimli Rus gemisinin, USS John S McCain'i "karasularında yasa dışı faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle "tehdit" ettiği belirtildi.

ABD Donanması, bahsi geçen USS John S McCain'in "Rusya'nın aşırı deniz sınırları iddialarına meydan okuyan" bir görevde olduğunu ve Admiral Vinogradov gemisinin uyarıda bulundukları sırada uluslararası sularda olduklarını ifade etti.

Moskova'nın açıklamasına göre kurulan temastan sonra USS John S McCain, "Rusya'nın karasularından çıktı".

Admiral Vinogradov savaş gemisinin, birkaç gündür Japon denizinde bulunan John McCain destroyerini izlemeye devam ettiği belirtildi. John McCain destroyerinin esas konuşlanma noktası da Japonya’da bulunuyor.