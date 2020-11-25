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Dünya

Rus savaş gemisi ve ABD 'destroyer'ı, Japon Denizi'nde karşı karşıya geldi

25 Kasım 2020 11:37

Japon Denizi'nde bir Rus savaş gemisiyle ABD ordusuna ait bir destroyer karşı karşıya geldi.

Rusya'dan yapılan açıklamada Admiral Vinogradov isimli Rus gemisinin, USS John S McCain'i "karasularında yasa dışı faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle "tehdit" ettiği belirtildi.

ABD Donanması, bahsi geçen USS John S McCain'in "Rusya'nın aşırı deniz sınırları iddialarına meydan okuyan" bir görevde olduğunu ve Admiral Vinogradov gemisinin uyarıda bulundukları sırada uluslararası sularda olduklarını ifade etti.

Moskova'nın açıklamasına göre kurulan temastan sonra USS John S McCain, "Rusya'nın karasularından çıktı".

Admiral Vinogradov savaş gemisinin, birkaç gündür Japon denizinde bulunan John McCain destroyerini izlemeye devam ettiği belirtildi. John McCain destroyerinin esas konuşlanma noktası da Japonya’da bulunuyor.

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