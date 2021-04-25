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Politika

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

25 Nisan 2021 09:30

Ukrayna ile arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan Rusya’nın 142 borda numaralı gemisi “Novocherkassk” İstanbul Boğazı’ndan geçti.
 
 Gemileri çekme kararının ardından birer birer Karadeniz’e dönen savaş gemilerinden 142 borda numaralı gemisi “Novocherkassk” saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.
 
 
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden geçti. Yaklaşık 2 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisi ardından Karadeniz’e açıldı. Öte yandan geminin geçişi esnasında mürettebatın ise güverteye çıkarak sahilleri izledikleri görüldü.  (İHA)
RusyaUkraynaSavaş gemisiKırımDonbasKaradenizİstanbul Boğazı
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