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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması'na ait 156 borda numaralı savaş gemisi 'Yamal', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

16 Kasım 2017 17:38

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması\'na ait 156 borda numaralı savaş gemisi \'Yamal\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 12.00\'de giriş yapan 112 metre uzunluğundaki, 156 borda numaralı Rus savaş gemisi \'Yamal\', saat 13.30\'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, saat 14.00\'te, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten sonra, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Güvertesinde cankurtaran yelekli personelin olduğu savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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