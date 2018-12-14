Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Zeki GÜNAL- İstanbul (DHA) - RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti.

Rus Donanmasına ait RFS 911 Borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets saat 12:00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne saat 13:00 sıralarında ulaşan geminin arkasında Rus askeri bir römorkörün de olduğu görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz\'e gitmek üzere Maramara Denizi\'ne açıldı.

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