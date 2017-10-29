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RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Rusya donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

29 Ekim 2017 12:45

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
Rusya donanmasına ait 158 borda numaralı \'Caesar Kunikov\' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti. 
Saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi\'nden boğaza giriş yapan Rus savaş gemisi, 08.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz\'e açıldı. Geçiş sırasında güvertedeki askerlerin boğazı izlediği görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-158 borda numaralı savaş gemisinin geçişi
-Rus savaş gemisinin FSM Köprüsü\'nün altından geçişi
-Güvertedeki askerler
-Genel ve detaylar
 

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