Rus savaş gemisi Azov, Akdeniz'e iniyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi \'Azov\', Akdeniz\'e gitmek üzere yol aldı.

Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 151 borda numaralı çıkarma gemisi \'Azov\', Marmara Denizi\'nden saat 07.00\'de, Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Saat 08.45\'te boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı botun eşlik ettiği Rus çıkarma gemisi Azov, saat 09.00\'da Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazın Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ve Kilitbahir Kalesi\'nin önünden geçen Azov, Çanakkale\'de Çimenlik Kalesi İskelesi\'nde bağlı bulunan TCG Nusret Mayın Gemisi\'yle aynı fotoğraf karesine girince dikkat çeken bir görüntü oluştu. Rus çıkarma gemisi Azov, önce Ege Denizi\'ne açılacak, ardından Akdeniz\'e inecek.

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