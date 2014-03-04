Rus savaş gemileri Boğazlardan geçti



Türk medyasında yer alan haberlere göre 150 borda numaralı Saratov ile 156 borda numaralı Yamal adlı iki Rus savaş gemisi sabah saat 07:30 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rusya, Kırım'daki Karadeniz Filosu'na bağlı iki gemiyi Suriye'deki iç savaş nedeniyle Akdeniz'e göndermişti.

Bu arada Rus ordusunun batı ve merkez askerî bölgelerinde geçen çarşamba günü başlattığı tatbikatlar planlandığı gibi sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkomutan sıfatıyla tatbikata katılan birliklerin kalıcı üslerine dönmeleri emrini verdi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, birliklerin 7 Mart'a kadar kışlalarına dönmeleri talimatını verdi. Ukrayna krizinin ortasında yaklaşık 150 bin askerle başlatılan tatbikat Batılı ülkeler tarafından Rusya'nın güç gösterisi olarak algılanmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Rus ordusunun savaş hazırlığının test edilmesi amacıyla düzenlenen ani denetime yaklaşık 150 bin asker, 90 savaş uçağı, 120'nin üzerinde helikopter, 880 tank ve bin 200 askerî araç katıldı.