Rus sanatçılar için kara liste



Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan Anton Geraşçenko, Kiev'de yaptığı açıklamada, seyahat yasağı getirilmesi planlanan sanatçılarla ilgili bir liste hazırlığı içinde oldukların söyledi. Listede Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına destek olan 500 sanatçı ve kültür dünyasından isimlerin yer aldığı belirtiliyor.

Listede adı bulunan kişilerin Ukrayna'da konser vermesi veya sanatsal faaliyetlerle gelir elde etmesi engellenecek. Geraşçenko, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada “Kırım'ın boş sahillerinde martılar önünde sahne alabilirler” ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı yetkililer son olarak ‘Kremlin propagandasının' engellenmesi için kitap ve film gibi Rus kültür ürünlerine sansür uygulanması üzerinde durmuştu. Rus televizyonunun yanı sıra iki film de bu kapsamda yasaklandı.

Rusya ise Ukrayna'yı aşırı milliyetçi eğilimlere karşı uyararak, ‘iki kardeş millet arasındaki uçurumların derinleştirilmemesi' çağrısı yaptı. Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinski, hazırlanan kara listeyi “Umarım Ukrayna aklını tamamen kaybetmemiştir” sözleriyle eleştirdi. Bakan, Ukraynalılar ile Rusların ebedi bir düşmanlığa sürüklenme tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Kırım'ı topraklarına dâhil etmesinden bu yana gergin bir dönemden geçiyor.