Rus şakacılar Kanada Başbakanı Trudeau'yu da hedef almış: Greta Thunberg gibi arayıp "NATO'dan ayrılın" dediler

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Daha önce ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı Hulusi Akar taklidi yaparak işleten Rus "şakacı"lar bu kez de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu işletti. Rus şakacılar, Trudeau'yu iklim aktivisti Greta Thunberg taklidi yaparak aradı. Sahte Thunberg, telefonda Trudeau'ya "Silahları bırakın, NATO'dan ayrılın" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, kendilerine "Vovan ve Lexus" diyen, Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov adındaki iki Rus şakacı, 2019 yılında Greta Thunberg olarak Justin Trudeau'yu aradı. 10 dakika sürdüğü belirtilen konuşmada, Thunberg gibi konuşan bir kişi Trudeau'ya "büyüyen uluslararası krizden ve dünya savaşı ihtimalinden" endişe duyduğunu söyledi.

Sahte Thunberg, "Şimdiden felakete doğru gidiyor. Çok korkutucu" dedi. Trudeau is "Evet kesinlikle" diye yanıt verdi. Sahte Thunberg şöyle devam etti: "Siz yetişkinler çocuk gibi davranıyorsunuz. Herkese yer olan bir dünya yaratabilirsiniz. Siyahlar ve beyazlar. Hristiyanlar ve Müslümanlar. Trump ve Putin, siz ve ben. Sizin ülkenizde tanınan Terrance ve Phillip için de." (Bahsedilen son iki isim, South Park dizisinden iki Kanadalı karakter)

Trudeau'nun yanıtı "Doğru, bu tam olarak doğru perspektif" oldu. Trudeau, Thunberg'in 2019'da Montreal'e yapmayı planladığı ziyaretten ve bunun iklim kriziyle mücadele açısından anlamından bahsederken sahte Thunberg araya girdi ve "Ama NATO'dan ayrılın. Silahları bırakın, çiçek toplayın. Doğaya gülümseyin" dedi. Trudeau, "Ben de askerlerin olmadığı bir dünya hayal ediyorum ancak henüz o noktada değiliz" dedi.

Trudeau, kendisine şaka yapıldığını sahte Thunberg'in ısrarla Southpark karakterleriyle tanışmak istemesi üzerine anladı. Kendilerinin dizi karakteri olduğunu hatırlatan Trudeau, konuşmayı sonlandırdı.

Rus şakacılar Vovan ve Lexus, daha önce müzisyen Elton John'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taklidi yaparak aramış ve eşcinsel haklarından bahsetmişti.

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