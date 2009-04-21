Rus ruletinde kaybetti!

Şişli’de, “Rus ruleti oynarken kendini vurduğu” iddia edilen Selahattin Erdem Aydın (21), başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.



İddiaya göre, Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Selahattin Erdem Aydın, kız arkadaşı ile dayısının oğlu Ramiscan Akdağ’la önceki gece Mecidiyeköy’de bulunan, babasına ait Öz Karadeniz Pide Salonu adlı lokantaya gitti.



Hep birlikte salonun mutfağında yemek yiyen üç arkadaş, daha sonra sohbet etmeye başladı. Alkol alan Erdem Aydın, gecenin ilerleyen saatlerinde kasada bulunan, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabancayı alarak masanın üzerine koyup, içinde bulunan 6 mermiden 5 tanesini çıkardı ve ‘Bu silah patlamaz’ dedi.



Bu sırada Ramiscan Akdağ kuzeninin silahla oynadığını fark ederek, “Yapma silahla şaka olmaz” diye uyardı. Ancak Erdem Aydın tabancayı başına dayayarak “Şansıma artık, zaten bu silah patlamaz” diyerek tetiğe bastı.



Silah ateş alınca başından yaralanan Erdem Aydın, kanlar içinde yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Erdem Aydın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

