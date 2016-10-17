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BBC Türkçe

Rus RT kanalı: İngiltere bankasındaki hesaplarımız donduruldu

Kremlin destekli yayın organı Russia Today'in İngiliz bankalarındaki hesapları donduruldu. Karar, İngiltere ve Amerika'nın Rusya ve Suriye hükümetlerini Halep konusunda uyarması sonrası geldi.

17 Ekim 2016 19:45

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Natwest'in, Rusya'nın resmi yayın organları ağının bir parçası olan Russia Today'in hesaplarını dondurduğu bildirildi.

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan olayı, Twitter üzerinden paylaştığı "Britanya'daki tüm hesaplarımızı, 'yeniden değerlendirmeye gerek görmeden' kapattılar. Basın özgürlüğü kutlu olsun" mesajıyla duyurdu.

Hesapların bulunduğu NatWest bankasından bir açıklama talep eden Russia Today, bu isteklerinin de yanıtsız kaldığını söyledi.

NatWest'in hesap dondurma kararı, İngiltere ve Amerika'nın Rusya ve Suriye hükümetlerini Halep'i hedef alan hava saldırıları konusunda uyarmasını izliyor.

İngiltere'de yayınları denetlemekle görevli kurum Ofcom, Kremlin destekli haber kanalına, 'taraflı haber yaptığı gerekçesiyle' yakın zamanda yaptırım uygulamıştı.

Bu yaptırım kararı, Russia Today'in, BBC'yi, 'Suriye'de sahte kimyasal saldırı haberi yapmakla' suçladığı bir yayına ilişkin verilmişti.

Ofcom, söz konusu iddianın yer aldığı haber programının yönlendirici olduğuna sonucuna varmıştı.

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