Rus rapçi Oxxxymiron, İstanbul'da Ukraynalılara destek için konser verdi; yüzlerce savaş karşıtı Rus, Kadıköy'de toplandı

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Rusya'nın en ünlü rapçilerinden Oxxxymiron, İstanbul'da Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşa karşı bir yardım konseri verdi.

Moscow Times'ın haberine göre salı günkü konsere çoğu 24 Şubat'tan sonra Rusya'yı terk etmiş yaklaşık 400 Rus katıldı. Konserden önce kalabalık, savaş karşıtı Rusça sloganlar attı.

İngilizce yayın yapan Rus internet gazetesine konuşan 31 yaşındaki Kostya, "Oxxxymiron'u çok severim, ama sevmesek bile gelirdim. Çünkü şu anda önemli bir mesaj veriliyor ve görünüşe göre bir hareket doğuyor" dedi. Konsere Kostya ile birlikte gelen Ksenia da, "Bu kadar ünlü bir sanatçının hu kadar büyük bir mesaj vermesi çok önemli. Yarım ağızla atılmış bir adım değil, radikal bir adım" dedi.

26 yaşındaki Seva da, "Rusya'da güvende hissetmediğimiz için buraya geldik. Arkadaşlarımın belki de yarısı Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye'ye taşındı. Bunlar yaratıcı meslekleri olan, uzaktan çalışma fırsatları bulunan insanlar" dedi.

Oxxxymiron, "Ukrayna'ya füzeler yağarken sizi eğlendiremem" deyip Rusya'daki konserlerini iptal etmişti ve savaş karşıtı Rusların yoğunlukla taşındığı ülkelerde konserler vereceğini duyurdu. Bu konserlerden elde edilen gelirler yerinden edilen Ukraynalılara verilecek.

Oxxxymiron, 'Savaş karşıtı Ruslar' yazılı posterin önünde sahne aldığı konserin sonunda Ukraynalı sığınmacılar için 30 bin dolar toplandığını açıkladı.