Rus raket, Sputnik-V aşısı olduğu için Avustralya Açık'a katılamayacak

T24 Dış Haberler

Rus raket Nata Vikhlyantseva, olduğu Koronavirüs aşısı ülke tarafından tanınmadığı için Avustralya'ya gidemeyeceğini ve gelecek sezonun ilk Grand Slam turnuvasına katılamayacağını duyurdu.

17-30 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Avustralya Açık'a katılacek tüm oyuncuların iki doz Koronavirüs aşısı olmuş veya aşı olamayacaklarına dair tıbbi bir gerekçe sunmuş olmaları gerekiyor.

Avustralyalı sağlık yetkilileri Rus yapımı Sputnik-V aşısına onay vermediği için dünyanın eski 54 numarası Melbourne Park'ta bulunamayacak.

24 yaşındaki Vikhlyantseva Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son karşılaşmalarda oynadığım seviyeden memnunum ve Avustralya'da kortta olmak istiyordum ancak Sputnik onaylı değil" dedi.