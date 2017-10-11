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Rus psikoterapist: Erdoğan'ın uyuklamasının sebebi bitkinlik

"Erdoğan'ın sağlığında bir sorun olduğunu düşünmüyorum"

11 Ekim 2017 12:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ortak gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında uyuklamasını değerlendiren Rus psikoterapist Leonid Tretyak, Erdoğan'ın çok yoğun programı nedeniyle fiziksel bitkinlik yaşamış olabileceğini söyledi.

Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Tretyak, "Burada bir aşırı yüklenme söz konusu. Bu tür uykusuzluk hali, sıklıkla vücudun aşırı yorgunluğa verdiği dengeleyici bir tepki olarak açığa çıkıyor. Bu durum, okyanus aşırı uçuşlarda yaşanıyor. Özellikle belirli bir yaşta buna karşı koymak çok zor" dedi.

"Erdoğan'ın sağlığında bir sorun olduğunu düşünmüyorum"

Diyabet gibi metabolizma bozuklukları olması durumunda da aşırı uyku halinin görüldüğünü kaydeden Tretyak, Erdoğan'ın bir sağlık sorununun olduğunu düşünmediğini vurguladı.

Erdoğan, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında sık sık uykuya yenik düşmüştü.

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