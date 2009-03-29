Rus polisine nezaket zorunluluğu



Rusya'da polis teşkilatı dünyada sert tavırları ve davranışlarıyla kötü bir imajı olan çalışanlarına çeki düzen vermek için 'yapılması yasak olanlar' rehberi yayınladı.



Uymayan polislerin işten atılmaya kadar gidebileceği kurallar rehberinde en dikkat çeken unsur kadınlara nezaket zorunluluğu. Rus polisi bundan böyle gözaltına aldığı hayat kadınları da dahil tüm Rus kadınlara nazik davranmak zorunda. Eski Sovyet rejimi ülkesi Ukrayna ve Rusya'da kadın hakları dernekleri cinsiyet ayrımcı uygulamalar için protestolar düzenliyor.