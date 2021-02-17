Rus polisi, Sibirya'da öğrencilere protestocuları nasıl gözaltına alabileceklerini öğretti!

T24 Dış Haberler

Rus polisi, Sibirya'daki öğrencilere yapılan bir simülasyonla eylemlerde protestocuları nasıl gözaltına alabileceklerini öğretti.

Simülasyonların muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasına karşı yapılan büyük eylemlerden kısa süre sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Bu eylemlerde polis şiddeti sıkça gündeme gelmiş ve 10 binden fazla insan gözaltına alınmıştı.

Sibirya'nın Nizhnevartovsk kentinde çekilen videolarda protestocuları canlandıran öğrencilerin polis kalkanı tutan sınıf arkadaşlarına voleybol topu attığı görülüyor. Daha sonra kolluk kuvvetlerini canlandıran öğrenciler bir koridor oluştururken gerçek bir polis memuru protestocuları canlandıran öğrencilerden birini gözaltına alıyormuş gibi yaptı.

Başka görüntülerde öğrencilere polis kalkanıyla yapılabilecek manevraların öğretildiği görüldü.

Nizhnevartovsk eğitim yönetimi, tatbikatların eğitim yasasına uyup uyadığını incelemek için bir soruşturma başlattığını bildirdi.

2019'da Tataristan'da polislerin öğrencileri protestocu olarak kullanarak eylem dağıtma antrenmanı yaptığı ortaya çıkmıştı.