Rus polisi sarhoş vatandaşları "ayıltma duraklarında" misafir edecek

Rusya'da sarhoş kişileri ayıltmak için gecelik ücreti ortalama bin 500 ruble (yaklaşık 150 TL) olan "ayıltma durakları" yeniden açılacak.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin ayıltma duraklarını yeniden canlandırmak için hazırlanan yasayı salı günü imzaladı. 1 Ocak'tan itibaren Rus kolluk kuvvetlerinin, koordinasyon becerisi ve bilişsel yetenekleri bozulmuş sarhoş insanları sokaktan toplayıp, alkol tüketiminin etkilerinin geçmesini sağlamak için hazırlanmış ayıltma duraklarına götüreceği kaydedildi.

Alkol tüketiminin yüksek olduğu ülkede, 2011'e kadar kullanımda olan ayıltma durakları, genellikle sıradan yataklarla donatılmıştı ve içerideki süreç buraya getirilen kişilerin yeniden ayık hale gelmesini izlemekle görevli sağlık personeli tarafından yürütülmüştü.