Rus polisi de Cem Garipoğlu’nun peşinde

'Ah kınalı kuzum'



Sakarya’da alarm

‘Cem konsolosluğa geldi’ iddiası



Başı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, cinayet zanlısı Cem Garipoğlu’nun Bahçeşehir’de oturduğu 73 numaralı villanın kapısına siyah çelenk bıraktı.Etiler’de parçalanmış cesedi bulunan liseli Münevver Karabulut’un (18) babası Süreyya Karabulut, akrabaları ve sınıf arkadaşları dün Bahçeşehir Şelale Caddesi’nde buluştu. Grup dün saat 15.00’te baba Süreyya Karabulut’un önderliğinde yürüyüşe geçti. Yakalarında küçük, ellerinde büyük boy Münevver fotoğrafları taşıyan katılımcılar, yol boyunca “Başbakan Münevver senin de kızın”, “Geciken adalet istemiyoruz” ve “Katiller yakalansın” şeklinde sloganlar atarak yaklaşık 1.5 kilometre yürüdü.Cinayetin işlendiği Şelale Villaları’na gelindiğinde çevredekilerin de katılımıyla sayı arttı. Baba Karabulut, alkışlar eşliğinde Münevver’in can verdiği katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun oturduğu 73 numaradaki villasının kapısına siyah çelenk bıraktı. Karabulut, çelenk başında bir süre bekleyip kızı için dua etti. Kapı önünde bir açıklama yapan baba Karabulut, şunları söyledi:“Cinayetin üzerinden 60 gün geçti. Kızımın yedisini, kırkını ve elli ikisini yaptık. Bugün buraya ilk kez geliyorum. Amacım kızım için fatiha okuyup dua etmek. Beni burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum.Ah kınalı kuzum! Burada nasıl can çekişti. Tahmin bile edemiyorum. Caniler burada kızıma kıydılar. Ancak bu olayda suçlu yok, suçlular var. Güpegündüz kızım burada vahşice öldürülüyor. Herkesin evi burada iç içe ama kimse duymuyor. Çok şaşırıyorum. Ayrıca her tarafta kamera var. Bunlardan da mı bir şey çıkmadı. Katil yakalanana kadar her ayın üçünde buluşacağız. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz.”Yürümekte zorlanan baba, yakınlarının desteğiyle arabaya binip ayrıldı.Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu’nun Eskişehir’den İstanbul’a giden otobüste olduğu ihbarı üzerine Sakarya polisi alarma geçti. Bir firmaya ait otobüsün Geyve ilçesi ilhan Tan Tesisleri’nde mola verdiği sırada yolculardan birni Cem Garipoğlu’na benzeten bir çalışan, durumu polise ihbar etti. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yolcu otobüsünü takip ederek, saat 02.30’da Sakarya TEM gişelerinde durdurdu. Yolcuları kimlik kontrolünden geçiren polis, içinden başlayarak, bagajları ve yedek şoförün istirahat ettiği noktaya kadar otobüsün her yerini aradı. Ancak Garipoğlu’nun izine rastlanmadı.Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak 186 ülkede difüzyonla aranan Cem Garipoğlu’nun Moskova’da bulunduğu söylentilerinin ardından Rus polisi harekete geçti. Garipoğlu’nun Rusya’da saklandığı, hatta yakalandığı iddialarından sonra, bu kez annesi ve kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla gözler yeniden Moskova’ya çevrildi. Uzun süredir nerede bulunduğu bilinmeyen anne Tülay Garipoğlu ile kızı Sakine’nin geçen hafta Moskova’daki Türk konsolosluğuna pasaport uzatmak amacıyla başvurduğu ancak görevlilerin kuşkulanması üzerine aceleyle binayı terk ettiği öğrenilmişti. Aynı sırada konsoloslukta anne ve kızın biraz uzağında bekleyen genç erkeğin Cem Garipoğlu olabileceği iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, Rus polisi de Türkiye’de katil zanlısı olarak aranan Garipoğlu’na ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ağabey Levent Garipoğlu’nun bir süredir Moskova’da yaşadığı yolunda haberler çıkmıştı. Dün ortaya atılan ancak doğrulanamayan bir iddiaya göre, pasaport uzatmak için geçen hafta Moskova’daki Türk konsolosluğuna başvuran kişi aslında kız kardeşi değil Cem Garipoğlu idi. Pasaportunun süresinin dolmasına kısa bir süre kalması nedeniyle Garipoğlu, tanınma riskini göze alarak başvuruda bulundu. Bu iddia doğruysa, konsolosluktan işlem yaptırmadan ayrılan Garipoğlu’nun pasaportu dolmak üzere. Uluslararası yasalara göre, konsolosluk görevlilerinin Türkiye’de aranan bir kişiyi yurtdışında tutuklama ya da alıkoyma yetkisi yok.