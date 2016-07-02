Rus pilotun ailesi MHP'li başkanın 'Kemer'de ev' teklifini reddetti

Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün 24 Kasım'da düşürülen Rus savaş uçağı pilotunun ailesine ev teklifi reddedildi. Bu sırada belediye başkanı ev teklifi sebebiyle MHP’den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Rus pilotun ailesi ise Kemer'de ev teklifini reddetti ve Türk tarafından herhangi bir tazminat kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, geçen yıl 24 Kasım’da düşürülen Rus savaş uçağı pilotunun ailesine ev verme isteklerini dün ziyaret ettiği Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'na iletti. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya konuyu aktaran Başkan Gül, teklifin kabul görülmesi halinde pilotun ailesini Kemer’de hemşehrileri olarak görmekten mutlu olacaklarını söyledi.

Bahçeli: Tam bir akıl tutulması

Bu açıklamalarının ardından MHP Genel Merkezi tarafından Mustafa Gül hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili kişiseltwitter hesabından açıklama yaptı. 24 Kasım 2015’te Rus uçağının Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü belirten Devlet Bahçeli, “Başka, Türkmen Dağı’nı bombalamış, Türkmenleri katletmişti. Partimizden Kemer Belediye Başkanı seçilen şahıs, düşürülen Rus uçağında can veren pilotun ailesine ev verecekmiş! Tam bir akıl tutulması. Türkmen katillerini ödüllendiren, şehitlerimizin aziz hatıralarını yok sayan Kemer Belediye Başkanı üstlendiği emanetin kadrini bilememiştir. Söz konusu şahısla ilgili disiplin hükümleri adım adım uygulanacaktır. Kaldı ki; Disiplin Kurulu çalışmaya başlamıştır. An itibariyle, Kemer Belediye Başkanı’nın partimizle herhangi bir ahlaki, manevi ve insani bağı kalmamıştır. Kutlu davamızın beklentisi de budur” paylaşımlarında bulundu.

İl başkanı da açıklama yaptı

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da konuyla ilgili sert eleştirilere yer verdiği yazılı açıklamasının sonunda, “Tavırları ve açıklamalarıyla camiamızı yaralayan, parti politikalarımıza tümüyle ters olan beyanlarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

"Partiyi rahatsız edeceği zaten kesindi"

Partisinin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Mustafa Gül ise Rus pilotun ailesine ev verme kararının arkasında olduğunu söyledi. Başkan Gül, “Tabi ki böyle, çok önemli bir olayın partimizi yükseltecek, partiyi modern bir düzen içerisine sokacak böyle özel bir haberin onları rahatsız edeceği zaten kesindi. Tabi çok öteye gitmemek lazım; Sinan bey gibi parlayan bir yıldızı, Meral Akşener gibi parlayan bir yıldızı milletvekili adayı göstermeyen, partiden atan insanların beni atmaları gayet normal bir şeydir. Kendimle gurur duyuyorum. Kemer için çok olumlu bir şey yaptığımıza inanıyorum. Biz mağdur bir insanın ailesine burada ömür boyu yaşayacak bir mekan vermek için bunu yaptık” dedi.

"Fikir benim fikrimdi"

Rus pilotun ailesine ev verme düşüncesinin sadece Kemer Belediyesi’nin kararı olmadığını, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve otelcilerin birlikte karar aldığını vurgulayan Başkan Gül, “Bunda Kemer Belediyesi’nin de bir bağlantısı yok. Buna kimse belediyeyi karıştırmasın. Ben de bir otelci olduğum için imzamı attım. Ama Kemer Belediye Başkanı kimliğimle de bunun ön planındaydım. Fikir benim fikrimdi. Otelci arkadaşlarla paylaştım ve bu fikrim de çok beğenildi. Onun için böyle bir olaydan dolayı ihraç edildim, ya da sevk edildim, bunu tam olarak bilmiyorum. Televizyondan ve telefondan bunu duyuyoruz. Böyle bir konudan dolayı atılırsam da kendimle gurur duyuyorum. İnşallah herkes siyasi hayatında böyle şeyler görebilir, ama benim gibi gururlu bir şekilde siyasetten uzaklaştırılmam Kemer için de bir gurur olacaktır” diye konuştu.

Rus pilotun ailesi ev teklini reddetti

Öte yandan düşürülen Rus uçağının hayatını kaybeden pilotunun yakınları, "Kemer'de ev hediye edilmesi" teklifini reddetti.

Pilot Oleg Peşkov'un kardeşi Pavel Peşkov, Türk tarafından herhangi bir tazminatı kabul etmeyeceklerini belirterek "Bizim böyle bir düşüncemiz bile olmadı" dedi. Peşkov, "Eğer tazminata karar verilse bile bunu almayacağız. Bu sadece onur kırıcı bir şey değil, korkunç bir şey" dedi.