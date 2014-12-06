Rus pilotu kurtaran Mustafa kahraman oldu

Eğitim uçuşu sırasında düşen Rus savaş uçağı pilotu, Türk vatandaşı Mustafa Yalçın’ın yaptığı kalp masajı sayesinde hayata döndü. Rus basını Batmanlı Yalçın’a geniş yer ayırdı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında önceki gün Mig-29 tipi bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Çemodurovo köyü yakınlarında yaşanan kazada, Sergei Rybnikov ila Vadim Selivanov isimli iki pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmuştu. Ancak paraşütü boynuna dolanarak bir evin çatısına düşen Rybnikov’u Türk vatandaşı Mustafa Yalçın’ın kalp masajı sayesinde hayata döndürdüğü ortaya çıktı. Bir inşaat şirketinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan Yalçın, Rus basınının en çok konuşulan ismi haline geldi.

Yalçın, olayı Rus devlet kanalı ORT’ye Rusça şöyle anlattı:

Masaj yapmayı okulda öğrenmiş

“Gürültü üzerine dışarı çıktık. Birinci pilot paraşütle yere inmişti. Ama 2. pilot çatıya düştü. Hemen yanına koştum. Boynunda paraşütün kemeri dolanmıştı ve yüzünü pilot kaskı kapatmıştı. Nefes almıyordu. Başına darbe almıştı. Önce çok geç olduğunu düşündüm. Sonra kalbine elimle masaj yapmaya başladım. Ama önce yine nefes alamadı. 3 kere denedim. Sonra ‘Ah’ diye ses geldi, hayatını kurtarmıştım. Kucağıma alarak ayağa kaldırdım. Masaj yapmayı okulda öğrenmiştim. Ambulans geldiğinde durumu kötüydü. Gözlerini açamadı.”

‘Rus medyası beni kahraman ilan etmiş’

Batman doğumlu olan, 2010’da üniversiteyi Moskova’da bitiren Mustafa Yalçın, olayı Facebook’tan da anlattı. Yalçın sayfasına şunları yazdı: “Dün yüz metre yakınımda Rus savaş uçağı düştü. Uçak 8 metre toprağın altına girdi. Pilotların uçaktan fırladığını gördüm ve pilotun biri paraşütü açıldı. Öbürünün kötü açıldı ve pilot bir çatının üzerine düştü. Pilotun yanına çıktım pilot ölüydü maskesini söktüm boğazına dolanan paraşüt ipini söktüm ve ona kalp masajı yaptım. Pilot nefes almaya başlamış ve tüm Rusya televizyonları ve gazeteleri beni kahraman ilan etmiş:)))”