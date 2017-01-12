"Rus pilotlar sadece kadın kule görevlisi olunca mı konuşuyor?"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Rus pilotların genellikle yapılan çağrılara yanıt vermediğini iddia ederek "Bir iddiaya göre de kulede sadece kadın görevli konuşursa cevaplıyorlar. Geçen eylül ayı başında Amerikan üssü kulesinde bir kadın hava trafik kontrolörü Rus uçağının pilotunu “Tehlikeli ölçüde yaklaştınız” diye uyarınca, Rus pilot ağır bir Rus aksanı ile şunu söylemiş: 'Günaydın bayan. Ne güzel sesiniz var...'"

Ertuğrul Özkök'ün "27 dakikalık ihmal 62 ölüme mal oldu" başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Geçen yıl 17 Eylül günü...

Katar’daki üslerinden kalkan Amerikan uçakları, IŞİD mevzileri yerine yanlışlıkla Esad’a bağlı birliklerin bulunduğu yeri vurmuştu.

ABD Savunma Bakanı bu olayı 18 Eylül günü doğrulamıştı....

Doğrularken de, “Ruslar uyarır uyarmaz durdurduk” demişti.

İşte bu olayın perde arkası önceki gün belli oldu...

Ve bütün dünya 27 dakikalık bir ihmalin “IŞİD’e karşı dost birliklerde” 27 askerin ölümüne yol açtığını öğrendi.

Yaşadığımız bölgede, her an bizim birliklerimizin ve uçaklarımızın başına neler gelebileceğini bütün açıklığı ile anlatan bu olayı, askerlerin de okumasını çok isterim.

Amerikalı pilot güneye, Rus kuzeye dönünce ne oldu

Önce çok çarpıcı bir bilgi vereyim...

Herhangi bir günde, sınırımızın dibindeki Rakka semalarında insanlı ve insansız kaç uçak dolaşıyor biliyor musunuz?

50 ile 75 arasında...

Musul üzerinde dolaşan uçak sayısı ise 150’yi buluyor.

Bu hengâme içinde kamuoyuna ulaşmayan çok sayıda tehlike de atlatılıyor.

Mesela geçen sonbaharda bizim sınırımızın biraz ilerisinde uçan bir Amerikan jeti, bir Rus uçağından sinyal alıyor.

Hemen uluslararası açık bir kanaldan uyarı sinyali gönderiyor. Ancak Rus pilotlar cevap vermiyor.

Bunun üzerine Amerikan uçağı güney istikametine dönüyor. Aynı anda Rus uçağı da kuzeye doğru dönünce Amerikan bir süre Rus SU-35’inin yaydığı türbülans dalgalarına gidiyor.

Bu da hassas bazı elektronik araçları etkiliyor.

Rus yarbay Katar'daki yarbayı arıyor ancak

Ancak 62 Suriye rejim askerinin ölümüne yol açan olayın perde arkasında çok daha vahim bir insani hata var...

Suriye’deki koalisyon kuvvetleri arasında sık sık bu tür olaylar meydana geldiği için 2015 yılında ABD ve Rus genelkurmayları arasında bir anlaşma imzalandı.

Buna göre Suriye’deki Rus üssünden bir yarbay ile Katar’daki ABD üssünden bir yarbay karşılıklı olarak görevlendirildi ve aralarında bir kırmızı hat oluşturuldu.

Olay günü Amerikan uçakları bombardımana başlayınca, Rus yarbay Katar’daki üssü aradı.

Ancak görevli yarbay o gün üs dışında olduğu için ulaşamadı.

Bunun üzerine üste tanıdığı bir başka yarbay ile temas kurmak istedi.

Ne var ki o da müsait değildi.

Böylece 27 dakika kaybedildi ve o arada Amerikan uçakları yanlış hedefi vurmaya devam etti. Suriye bugün işte böyle kim kime dum duma bir yer haline geldi.

Allah bizim El Bab’daki ve Başika’daki birliklerimizi bu tür yanlışlıklardan korusun...

Rus pilotlar sadece kadın kule görevlisi olunca mı konuşuyor?

ABD ve Rus uçakları arasında “Üçler Kuralı” diye bir anlaşma var.

Bunu göre iki ülkenin uçakları, yatay mesafede 3 deniz milinden, dikey mesafede ise 3 bin feet’ten fazla birbirlerine yaklaşamıyorlar.

Ancak ortada bir sorun var.

Rus pilotlar genellikle yapılan çağrılara cevap vermiyor.

Bir iddiaya göre de kulede sadece kadın görevli konuşursa cevaplıyorlar. Geçen eylül ayı başında Amerikan üssü kulesinde bir kadın hava trafik kontrolörü Rus uçağının pilotunu “Tehlikeli ölçüde yaklaştınız” diye uyarınca, Rus pilot ağır bir Rus aksanı ile şunu söylemiş:

“Günaydın bayan. Ne güzel sesiniz var...”

NOT: Bu yazılardaki bilgileri önceki günkü Wall Street Journal gazetesinden aktarıyorum.