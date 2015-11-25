Rus pilot kurtarıldı



Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Alexandre Orlov dün Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotlarından birinin Suriye Ordusu'nun elinde olduğunu açıkladı. Radyo Europe 1'e konuşan Orlov, pilotun radikal İslamcılardan kaçmayı başardığını söyledi. Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen Lübnan'daki El-Mayadeen haber portalında, pilotun Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarınaki Rus üssüne götürüldüğüne yer verildi.

İkinci pilotun öldüğünü doğrulayan Orlov, "Paraşütle atlarken yaralandı ve bölgedeki cihatçılar tarafından vahşi şekilde öldürüldü" dedi. Bölgedeki muhalif grupların dün pilotun öldürüldüğünü gözler önüne seren videolar yayınlamıştı.

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilen Rus Su 24 tipi savaş uçağına, devriye görevindeki 2 adet F-16 savaş uçağı tarafından müdahalede bulunulmuştu. Uçak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında, Suriye toprakları içindeki Bayırbucak bölgesine düşmüştü. Rusya uçağın iki pilotundan birinin karadan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.