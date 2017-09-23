Rus pilot 70 metre yükseklikten yere çakılıp, yaralandı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'deki 1965 rakımlı Babadağ\'dan yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan Rusya vatandaşı 34 yaşındaki Ilia Ivanov, 70 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Pilotun düşme anı kamera ile kaydedildi.

Rusya\'dan tatil için Ölüdeniz Mahallesi\'ne gelen Ilia Ivanov, yamaç paraşütüyle uçmak için

dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından bugün saat 14.00 sıralarında tekli kalkış yapan İvanov\'un rüzgara yan döndürdüğü paraşüt aniden kapandı. 70 metre yükseklikten pistin bitimindeki kayalık zemine çakılan Ivanov, ağır yaralandı.

Pistteki pilot ve görevliler Ivanov\'un yardımına koşarken, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Ölüdeniz Mahallesi\'nden hareket eden ambulans olay yerine ulaştıktan sonra sağlık görevlileri acılar içinde kıvranan Ivanov\'a müdahale etti. Sedyeye alınırken feryatları yükselen Ivanov, ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alınan Ivanov\'un bel ve bacaklarında çok sayıda kırık, başında darbeye bağlı kanama olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

\"AMBULANS GEÇ GELİYOR\"

Kazaya müdahale eden yamaç paraşütü pilotlarından Şenol Arat, geçmiş yıllarda Babadağ\'da konuşlu ambulansın bu yıldan itibaren bekletilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kazalara geç müdahale edildiğini öne süren Arat, şöyle konuştu:

\"Burada ambulans bekleniyor. Ölüdeniz\'den yola çıkan ambulansın Babadağ\'a ulaşması 30 dakikayı geçiyor. Düşen pilotun vücudunda kırık, başında ise kanama var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyordu. Ancak, şu an ambulans bekliyoruz. Ambulansın buraya ulaşma süresinde, yaralı pilot hastaneye ulaştırılabilirdi.\"

Kaza yapan pilotu tanıdığını ve 8 yıllık tecrübesi olduğunu anlatan Arat, \"Tecrübesizlikten kaynaklanan bir kaza değil. Havalandıktan sonra rüzgar nedeniyle aniden paraşütü kapandı. Yedek paraşütü açtı, ancak açılması için mesafe yetmedi\" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan Ivanov\'un düşüş anı pistteki bir amatör kameraman tarafından görüntülendi. Görüntülerde havada paraşütü kapanan Ivanov\'un sert bir şekilde kayalık zemine düştüğü görülüyor. Kalkış için pistte bekleyen pilot ve yolcuları şok eden düşüşün ardından, çevreden \"Ambulans çağırın\" sesleri duyuluyor.

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