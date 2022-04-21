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Dünya

Rus petrol devi Lukoil'in başkanı istifa etti

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Alekperov’un yaptırım listesine alındığını duyurmuştu

21 Nisan 2022 17:51

Rusya'nın petrol devi Lukoil şirketinin başına 1993 yılında getirilen Vagit Alekperov istifa etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı yönelik saldırıları yaklaşık 2 aydır sürerken Batılı devletler yaptırımlarla Moskova'yı yıpratmaya devam ediyor. Rus petrol şirketi Lukoil’in Başkanı Vagit Alekperov’un şirketteki görevlerini bıraktığı açıklandı.

Lukoil’den yapılan açıklamada, Alekperov’un şirketteki başkanlık ve yönetim kurulu görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Alekperov’un Lukoil’de hakim hissedar konumunda olmadığının altı çizildi.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Alekperov’un yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Alekperov, ülkenin en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil’de 1993’ten bu yana başkanlık görevini yürütüyordu. (AA)

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