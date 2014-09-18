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Dünya

Rus Ortodoks Patriği'ne hediye savaş uçağı!

Rus Ortodoks Patriği Kirill'e, yaptığı bir fabrika ziyaretinde SU-35 model savaş uçağı hediye edildi

18 Eylül 2014 00:21

Rusya ’nın doğusunda bulunan sivil ve askeri uçak yapım fabrikasında çalışan işçiler, Rus Ortodoks Patriği Kirill’e, yaptığı bir ziyarette SU-35 model bir savaş uçağı hediye etti. Din adamına tek kişilik savaş uçağı hediye edilmesi şaşırttı. 

Guardian’ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Patrik, işçilere Rusya’nın güvenliği konusunda bir konuşma yaptı. Patrik Kirill, “Rusya bir köle olamaz. Çünkü Rusya yalnızca bir ülke değil, bir medeniyettir, 1000 yıllık bir hikayedir, kültürlerin birleşme noktasıdır, çok güçlüdür. Bağımsız bir şekilde yaşamak istiyorsak, eğer gerekirse ülkemizi korumalıyız” dedi.

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