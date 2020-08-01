Rus Ortodoks Kilisesi: Sümela Manastırı’nda ayinlerin yeniden başlamasından dolayı sevinçliyiz

Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sümela Manastırı’nda restorasyon sonrası ayinlerin yeniden başlamasından dolayı sevinç duyduğunu fakat bu antik manastıra hacca gidilmesinin ancak Fener Rum Patrikhanesi ile yeniden görüş birliği sağlandıktan sonra mümkün olacağını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Balaşov, daha önce bu manastırda yapılan, ancak 1922’deki olaylardan sonra kesilen Meryem'in ölümünü anma ayinlerinin Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden sonra 2010’da yeniden başladığını vurguladı.

Manastırdaki ayinlerin Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon kent yönetimi ile yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Balaşov, “O zaman Patrik Bartholomeos, Patrik Kirill’e içtenlikle teşekkür etmiş, ayinlerin ileride de devam etmesini ve onlara Patik Kirill’in bizzat katılmasını arzuladığını söylemişti. Fakat sonra kendisi ile ayine katılmak için gelen piskoposumuza yer ayarlanamamıştı. Rus kardeşlere minnet duygusu, tarihte daha önce de defalarca olduğu gibi çabuk unutuldu. Moskova Patrikhanesi Sümela Manastırı ile ilgili gelişmeleri sadece medyadaki haberlerden takip etti" dedi.