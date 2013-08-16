Rus Ortadoğu uzmanı: Kürdistan’ın kuruluşu kaçınılmaz

Bir Rus internet sitesinde, Lübnan’da THY mensubu iki pilotun kaçırılmasının ardından yaşanmakta olan gelişmeleri ele alan bir Ortadoğu uzmanı, Kürdistan’ın kuruluşunun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Rus uzmanların Ortadoğu yorumlarına yer veren www.iarex.ru aldı sitede Stanislav Tarasov tarafından kaleme alınan ve Rusya Analiz’de Türkçe olarak yayımlanan “Kürdistan’ın kuruluşu kaçınılmaz” başlıklı makalede, El-Kaide’nin bölgedeki rolüyle bağlantılı olarak, Türkiye ve Kürdistan haritası çizdiği iddia edildi. Tarasov, yazısında Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalara dâhil olacağı öngörüsünü dile getirdi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’nin kuzeydoğusunda meşru müdafaa içinde olan Kürt güçleri ve ülkede bir “İslam Emirliği” kurmak istediklerini açıklayan İslamcılar arasındaki çatışma devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak, İslamcıların temsilcisi, Demokratik Birlik Partisi’ni (DBP) Şam yönetimiyle işbirliği içinde olmakla suçladı. DBP ise, kendi bölgelerini, “El-Nusra” ve “El-Kaide” ile doğrudan bağlantı içinde olan “Irak ve Levant İslam Devleti”nin silahlanmış milislerinden korumaya çalıştıklarını açıkladı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Mesud Barzani de, yerel Kürt nüfusunu korumak için, Suriye’deki olaylara dâhil olabileceklerini belirterek, tarafını belli etmiş oldu.

Tüm Ortadoğu’daki durumun giderek kötüleştiği koşullarda Türkiye’nin Suriye’deki çatışmaya dâhil oluşu, gerçekten de Kürtler’in kendi bağımsız devletlerini kurma şansını oldukça arttıracaktır. Çünkü Kürtler, her ne kadar farklı ülkelerde yaşıyor olsalar da, kendilerini savunmak zorundalar. Aynı zamanda, “Arap Baharı’” hesaplarında bir kez dahi ustaca hamle yapamayan Türkiye, her açıdan gelişmelerin rehinesi konumuna düşmüştür. Ve şimdi, izlediği politikaların sonuçlarına katlanmak zorundadır.”

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