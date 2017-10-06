T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus ordusunda selfie çekmek yasaklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rusya ordusu askerlerinin güvenlik için çok büyük önem arz eden konum bilgilerini açığa çıkarıyor olması sebebiyle selfie çekmelerini yasakladı

06 Ekim 2017 21:00

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rusya ordusu askerlerinin güvenlik için çok büyük önem arz eden konum bilgilerini açığa çıkarıyor olması sebebiyle selfie çekmelerini yasakladı.
Daha önce Ukrayna ve Suriye’de sosyal medyada paylaşılan Rus birliği fotoğrafları sebebiyle askerlerin gizli kalması gereken konum ortaya çıkmıştı.
İngiliz gazetesi Independent’ta yer alan bir habere göre Rusya ordusu, askeri personelin fotoğraf çekmesini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı, fotoğraf, video ve diğer görsel medyanın düşmanlara önemli bilgiler verebileceği olasılığına karşı, fotoğraf çekimlerinin yasaklanmasını öngörüyor.
Tasarıda, bazı fotoğrafların dijital ortamda, çekildiği coğrafi konumunun kolaylıkla saptanabildiği ve dolayısıyla askeri birliklerin konuşlandığı bölgenin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiliyor.
Uluslararası basın mensuplarının daha önce Rusya askerlerinin selfie’lerini konum belirlemek için kullandığı bazı olaylar gerçekleşmişti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHADahaUkraynaSuriyedeRusIndependenttaRusyaYasaTasarıdaUluslararasıFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24