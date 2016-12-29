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Dünya
Deutsche Welle

Rus ordusu: Uçağın düşüş nedeni patlama değil

Rus ordusundan yapılan açıklamada Karadeniz'e düşen Rus uçağının düşüş nedeninin patlama olmadığı belirtildi. Açıklamada, terör saldırısı ihtimalinin göz ardı edilmediği belirtildi.

29 Aralık 2016 19:26

Pazar günü Karadeniz'e düşen TU-154 tipi uçakla ilgili Rusya ordusu tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, uçağın kara kutusu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda uçakta patlama ya da yangın çıktığına dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı belirtildi.

Rus hava kuvvetleri bünyesindeki uçuş güvenliği birimi başkanı Sergey Bainetov, kazanın bir terör eyleminden kaynaklanmış olma ihtimalini yine de göz ardı etmediklerini söyledi. Bainetov "Patlamadan farklı bir şekilde gerçekleştirilmiş bir terör eylemi de söz konusu olabilir" dedi.

Kesin düşüş nedeni henüz belirsiz

Uçak kazasının motorların "anormal biçimde çalışmasından" kaynaklandığını belirten Bainetov, uçağın kesin düşüş nedenini netleştirmek içinse 30 güne ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov da uçağın arama sürecinin "ana evresinin" tamamlandığını kaydetti. Arama sürecinde şu ana kadar uçak enkazının çeşitli parçalarına, 19 bedene ve 230 beden parçasına ulaşıldığı belirtildi. Sokolov, konuyla ilgili sonuç değerlendirmesinin kamuya Ocak ayından önce duyurulmayacağını söyledi.

Öte yandan TU-154 tipi uçakların, Rus hava kuvvetleri tarafından "kazanın neden gerçekleştiği anlaşılana kadar" uçurulmayacağı açıklandı. Bu uçaklar ticari havayolları tarafından kullanılmıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı uçak, Rusya'nın Soçi kentinden havalandıktan iki dakika sonra Karadeniz'e düşmüştü. Uçak, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 sanatçı da dahil olmak üzere 92 kişiyi Suriye'ye taşıyordu. Koronun yeni yıl vesilesiyle Lazkiye'de bulunan Rus askeri üssünde bir konser vermesi planlanıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/BÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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