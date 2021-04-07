Rus ordu analistleri: Rusya, Ukrayna sınırına 2015'ten bu yana en büyük askeri yığınağını yaptı

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Rusya'nın Ukrayna sınırına 2014 ve 2015'te Doğu Ukrayna'daki çatışmaların ilk başladığı dönemden bu yana en büyük asker yığınağını yaptığı belirtildi.

Rus araştırmacı gazetecilik sitesi The Insider'a konuşan ordu analistleri Rusya'nın bölgeye motorlu silahlar ve toplar konuşlandırdığını ifade etti. Analistler, yüksek ihtimalle Ukrayna sınır yakınlarında Rus tankları da bulunduğunu ifade etti.

Çatışma İstihbarat Ekibi olarak bilinen Rus askeri analistlerden oluşan grup, "2014-2015'te Ukrayna'daki savaşın sıcak döneminden bu yana böyle bir asker yoğunluğu görmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma İstihbarat Ekibi, "Böyle boyutta bir güç transferi normal şartlarda sadece stratejik tatbikatlar için olur, ancak bir sonraki manevra Eylül ayında" dedi.

Analistler, GdeVagon isimli bir vagon ve konteyner takip servisini kullanarak Rus askerlerin hareketlerini takip ettiklerini söylerken, Rusya'nın Ukrayna'yı direkt olarak işgal etmeye hazırlandığına dair bir işaret görmediklerini söyledi.