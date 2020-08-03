Rus oligark Aleksandır Lebedev'in oğlu ve The Independent'ın sahibi Yevgeni Lebedev, Britanya'da Lordlar Kamarası'na atandı

T24 Dış Haberler

Rusya ve Britanya çifte vatandaşı olan medya patron Yevgeni Lebedev, Britanya'da Lordlar Kamarası'na atandı.

Başbakan Boris Johnson'ın makamından yapılan açıklamada Kraliçe 2.Elizabeth'in Lebedev'e ömür boyu "asillik" unvanı bahşedilmesine karar verdiği belirtildi.

Rus oligark Aleksandır Lebedev'in oğlu olan Yevgeni, Britanya'da Independent ve Evening Standard gazetelerinin sahibi durumunda.

2019'un yazında dönemin Başbakanı Theresa May'in hükûmeti, Lebedev'in gazetelerinin hisselerinin yüzde 30'unu Suudi bir yatırımcıya satmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Britanya medyasında yer alan haberlere göre aynı yaz Lebedev, o dönem dışişleri bakanlığı yapan Johnson'ın Italya'daki villasında konuk etti.

Eski bir KGB ajanı olan oligark Aleksandır Lebedev, Rusya'nın Brexit referandumununa müdahelesi ile ilgili soruşturma kapsamında incelenmişti.