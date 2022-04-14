Rus oligark Abramovich'e Jersey ve Fransa'dan sağlı sollu darbeler: Milyarlarca dolar değerinde varlığı donduruldu; evlerine el konuldu

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Rus oligark Roman Abramovich'in Jersey adasındaki 7 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu ve 12 lüks konutuna da Fransa hükümeti tarafından el konuldu.

Jersey Kraliyet Mahkemesi çarşamba günü, ''Değerlerinin 7 milyar dolardan fazla olduğu anlaşılan ve Sayın Abramovich'le bağlantılı olduğundan şüphelenilen; Jersey'de bulunan veya Jersey'de kayıtlı şirketlere ait varlıklar resmen dondurulmuştur'' açıklamasında bulundu.

The Guardian'a konuşan Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan bir kaynak, ''Dondurulan varlıklar arasında evler, süper yatlar ve helikopterler var. Değerleri 25 milyar Euro'yu rahatlıkla geçiyordur'' dedi.

Fransız devletinin el koyduğu evler arasında Kral 8.Edward'ın tatil ebi olan 100 milyon dolar değerindeki billa da olduğu ifade edildi.

Jersey adası, Britanya Krallığı'na bağlı ancak kendini yöneten bir ada. Dünyanın en varlıkları düşük vergiler ve ketum banka hizmetleri nedeniyle sıklıkla bu adada varlıklarını saklıyor.