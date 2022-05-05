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Dünya

Rus müzakereci Slutsky: “Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi”

05 Mayıs 2022 20:31

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etti.

Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Ukrayna tarafı ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiev yönetiminin İstanbul’da yapılan toplantıda alınan kararların yazılı metne dökülmesi aşamasında geri çekildiğini söyleyen Slutsky, “Kiev tarafı ile müzakere etmek oldukça güç. Şu anda müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus müzakere heyeti üyelerinden biriyim. Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“Bu çifte standardın tipik bir tezahürü”

Ukrayna’nın talebiyle İspanya’da tutuklanan Rus yanlısı Ukraynalı gazeteci Anatoly Shariy konusuna da değinen Slutsky, “Bu çifte standardın tipik bir tezahürü. Avrupa, konuşma özgürlüğü hakkında konuşmayı çok seviyor, ancak Ukrayna rejimini eleştiren gazeteci Anatoly Shariy’i tutukluyor veya Julian Assange'ı 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade ediyorlar” dedi. (İHA)

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