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Dünya

Rus muhalif Navalnıy, Putin'in rakibi olamayacak

Navalnıy'ın, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle aday olamayacağı açıklandı

25 Aralık 2017 21:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı belirtildi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtildi.

2014'te hapse mahkum edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını birçok kez belirtmişti.

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