Rus muhalif lider Navalny tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yolsuzlukların protesto edildiği bir eyleme katılan muhalif lider Aleksey Navalny tutuklandı. Navalny'nin sözcüsü, muhalif liderle birlikte çok sayıda protestocunun da polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Muhaliflerin lideri Aleksey Navalny, yolsuzluğa karşı ülke çapında eylem çağrısında bulunmuştu. Rus haber ajansı TASS, Navalny'nin gözaltına alındığı Moskova'nın merkezindeki protesto eyleminin izinsiz olarak düzenlenmiş olduğunu, şehir dışında muhaliflere sunulan alternatif toplanma yerlerinin eylemin organizatörinlerce kabul edilmemiş olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları Jekaterinburg ve Vladivostok'ta düzenlenen protesto gösterilerine de eylemcilerin gözaltına alındığını belirtti.

Başkan Vladimir Putin'e karşıtlığıyla tanınan 40 yaşındaki Navalny, gelecek yıl yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde de Putin'e karşı aday olacak. Navalny, Şubat ayında zimmet suçu işlediği gerekçesiyle hakkında görülen davada aldığı 5 yıllık hapis cezasi tecil edilmişti. Navalny, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, Rus makamlarının adaylığını engellemeye çalıştığını ileri sürüyor.

Navalny son olarak yeşil bir boya ile saldırıya uğramış, Navalny'nin olayı mizahi açıdan ele alması sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı.

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dpa/afp, MK/SÖ