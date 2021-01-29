Rus muhalif lider Navalni: Şu an beni kelepçeleyecek güce sahip olabilirsiniz, ama bu sonsuza dek sürmeyecek

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tutuklu yargılanmasına karşı yaptığı itiraz için hakim karşısına çıkarken, "Şu an beni kelepçeleyecek güce sahip olabilirsiniz, ama bu sonsuza dek sürmeyecek" diyerek Kremlin'e seslendi.

Duruşmaya video bağlantı ile katılan Navalni, "Bu hükûmetin soyduğu on milyonlarca insanı korkutmakta başarılı olamayacaksınız" dedi.

Navalni sözlerine, "Evet, şu an beni kelepçeleyecek güce sahip olabilirisiniz, ama bu sonsuza dek sürmeyecek" diye devam etti.

Mahkeme, Navalni'nin serbest bırakılma talebini reddetti.

Çarşamba günü Navalni'nin birçok destekçisi gözaltına alındı. Cumartesi günü Navalni'nin serbest bırakılması için yapılan eylemlerde de yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Pazar günü tekrar eylemler düzenlenmesi planlanıyor.