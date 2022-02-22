Rus muhalif lider Navalni: Putin'in asıl amacı halkın dikkatini gerçek problemlerden başka yere çekmek; bunak hırsızlara artık propaganda yetmiyor, kan istiyorlar

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Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yapıları tanımaktaki asıl amacının dikkatleri "Rusya'nın gerçek problemlerinden uzağa çekmek" olduğunu belirtti.

Twitter üzerinden avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Navalni, bu gerçek problemlerin "Rusya'nın ekonomisi, yükselen fiyatlar ve hukuksuzluk" olduğunu; Putin'in insanların dikkatini bu konulardan uzaklaştırmak istediğini belirtti.

Ceza kolonisinde olduğu için sadece devlet kanalları izleyebildiğine dikkat çeken Navalni, "Bu kanallarda asla Rusya ile ilgili haberler yapılmıyor. İlk haberden son habere konular hep Ukrayna, ABD ve Avrupa" yazdı ve ekledi; "Artık bu bunak hırsızlara sadece propaganda yetmiyor. Kan istiyorlar. Düşmanlık haritası üzerinde oyuncak tanklarını yürütmek istiyorlar".

Putin yönetimini "21. yüzyıl Politbürosu" diye nitelendiren Navalni, Twitter'da Putin'in pazartesi günü yaptığı konuşmaya yapılan bir benzetmeye dikkat çekti: "Aile kutlamalarında sarhoş olup siyasetin aslında nasıl işlediği ile ilgili hikayeler anlatan dedeme benziyor".

Navalni, "Sarhoş büyükbaba nükleer silahları olan bir ülkenin iktidarındaki 69 yaşındaki adam olmasa komik olurdu" ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği Politbürosu'nun 1979'da, benzer bir şekilde "insanların dikkatini başka bir yöne çekmek için" Afganistan'a girme kararı aldığını ifade eden Navalni, "Afganistan yok oldu, SSCB de ölümcül bir yara aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Navalni, "Putin sağolsun şimdi yüzlerce Ukrayna ve Rus vatandaşı ölebilir. Bu sayı ileride on binlere ulaşabilir. Evet, Ukrayna'nın kalkınmasına izin vermeyecek, ülkeyi bataklığa sürükleyecek; ancak Rusya da aynı bedeli ödeyecek" yazdı.

Rus muhalif lider, "Putin ve Güvenlik Konseyi ile partisindeki bunak insanlar Rusya'nın düşmanlarıdır ve bu ülkeye en büyük tehdittir. Batı veya Ukrayna değil. Putin öldürüyor ve daha fazla öldürmek istiyor" dedi.