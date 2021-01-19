Rus muhalif lider Navalni, özgürlüğünün son saatlerini eşiyle Rick&Morty izleyerek geçirmiş

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'ya dönüş uçağında bir başka yolcu tarafından çekilmiş fotoğrafı internetin en çok konuşulanları arasına girdi. Navalni'nin Rusya'ya indikleri anda gözaltına alınacağı biliniyordu.

Rus haber platformu Meduza'nın İngilizce yayınlarının yazı işleri müdür olan Kevin Rothrock fotoğrafı, "Bu Navalni çiftinin uzun süre boyunca geçireceği son özgür anlar olabilir. Ne düşünürseniz düşünün, buradaki cesaret yadsınamaz" yazdı.

Fotoğrafta Navalni çiftinin birbirine bakıp güldüğü ve bilgisayarda ünlü animasyon dizisi "Rick&Morty"yi izlediği görülüyor.

Twitter'de binlerce etkileşim alan fotoğraf, Reddit'te de en çok konuşulanlar arasına girdi. Reddit'te 120 bin beğeni alan fotoğrafa binlerce de yorum yapıldı.

Pazar günü Noviçok zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alınan Navalni, çıkarıldığı mahkemede ertelenmiş cezasının şartlarına uymadığı için 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.