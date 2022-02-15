Rus muhalif lider Navalni'nin tutukluluğu 10 sene daha uzatılabilir

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Yönetilen yeni suçlamalarla ilgili dava kapsamında Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutukluluğunun 10 yıl daha uzayabileceği belirtildi. Navalni'nin destekçileri, Ukrayna krizi sebebiyle muhalif liderin durumunun gölgelendiğini söyledi.

Navalni, kurucusu olduğu Anti-Yozlaşma Vakfı'na (FBK) yapılan bağışları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor. FBK, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'nın diğer üst kademe yöneticilerinin mal varlıklarına dair araştırmalar yürütmüştü.

Navalni kendisine yöneltilen yeni suçlamaları reddetti ve bunların siyasi saiklerle yapıldığını belirtti.

Duruşmalar, Navalni'nin tutulduğu Vladimir'deki IK-2 ceza kolonisinde gerçekleşiyor. Bu sebeple Navalni'nin destekçileri binanın etrafında toplanmakta zorlanıyor.

Navalni, 17 Ocak 2021'de eski dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Sheremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ardından da 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin cezası bu davadan da suçlu bulunursa 13.5 yıla çıkabilir.