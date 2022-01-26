Rus muhalif lider Navalni'nin Noviçok'la zehirlenmesini konu alan belgesel, Sundance Film Festivali'nde gösterildi

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Noviçok'la zehirlenerek ölümden dönen, Almanya'da tedavisi sonlanınca döndüğü Rusya'da tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenme sürecine odaklanan belgesel, Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimini yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, "Navalny" isimli 90 dakikalık film, muhalif liderin Almanya'da zehirlenme sonrası gördüğü tedavi sürecini aktarıyor. Filmde, Navalni, eşi Yulia ve yakın ekibiyle mülakatlara yer veriliyor.

Yönetmen Daniel Roher, belgeseldeki en ilginç sahnelerden birinin, Navalni'nin zehirlemeyi gerçekleştirdiği tahmin edilen suikast ekibini öfkeli bir patron gibi arayarak, zehirlemeyle ilgili detay öğrendiği anlar olduğunu söyledi. Roher, Navalni'nin telefon konuşmasının ardından çekim ekibinin çok heyecanlandığını ve paniklendiğini anlattı.

Roher, belgeselin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: "Aleksey, Berlin'de komadan çıktığında iki vizyonu vardı. Biri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev sarayı ve serveti üzerine geniş bir araştırmacı video hazırlamak, diğeri ise büyük bir Hollywood belgesel filmi yapmaktı."

Yapımı bu ay başına kadar gizlenen belgesel, Navalni'nin 2021'in Ocak ayında Rusya'ya gitmesi ve burada tutuklanmasıyla sona eriyor.

Cezaevinden bir Instagram paylaşımıyla belgeseli duyuran Navalni, esprili bir tonla kaldığı cezaevinin kütüphanesinde HBO Max üyeliği olmadığını, bu nedenle izleyemeyeceğini söyledi.