Rus muhalif lider Navalni'nin "hükûmetin şiddet yoluyla devrilmesi için çağrı yapıp yapmadığı" soruşturuluyor

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Rus yetkililer, ülkedeki ilk Koronavirüs dalgası sırasında yaptığı yorumların "aşırıcılığa yol açmış olabileceği" şüphesiyle muhalif lider Aleksey Navalni hakkında soruşturma başlattı.

Moscow Times'ın aktardığına göre Moskovalı yetkililer, Navalni'nin 27 Nisan tarihinde Ekho Moskvy radyosuyla yaptığı söyleşide "hükûmetin şiddet yoluyla devrilmesi için çağrı yapıp yapmadığını" inceliyor. Rusya'da "Halka terörizm çağrısı yapmaktan" suçlu bulunanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Bahsi geçen söyleşide programın sunucusu, hükûmet Navalni'yi sevmediği için onun tavsiye ettiği önlemlere karşı çıkabileceğini söylemişti. Navalni buna yanıt olarak, "Eğer rejimimiz sadece beni memnun etmemek için 60 milyon insanı aç bırakmayı tercih ediyorsa bu rejim devrilmeli; belki de şiddetle" demişti.

Interfax'a konuşan bir kaynak, Navalni'nin açıklamalarında "olasılıklardan bahsettiğini" bu sebeple kendisine büyük ihtimalle suçlama yöneltilemeyeceğini söyledi.

Navalni soruşturmanın kendisini ülkesinden uzakta tutmayı hedeflediğini söyledi: "Putin sığınağında oturuyor, çaresizce benim iyileştikten sonra Rusya'ya dönmememi istiyor. O kadar ki beni vatan hainliğiyle hapse atmakla tehdit ettikten sonra üstüne bir de suçlama. eklemeye karar verdi".

44 yaşındaki Navalni, Noviçok ile zehirlendikten sonra iyileşme sürecini Almanya'da geçirmeye devam ediyor. İyileştikten sonra Rusya'ya dönmeyi planladığını söyleyen Navalni, zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuştu.